工作人員正在清點口罩數量。（航警局提供）

「2019新型冠狀病毒」疫情延燒人心惶惶，口罩瞬間成為人人必備的搶手貨，航警局繼30日在桃園機場查獲3萬多片違規郵寄的口罩後，31日再查獲5萬多片違規口罩，全數沒入後移交給衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。

航警局表示，安檢大隊31日會同海關在桃園機場台北郵件處理中心，執行出口郵件例行檢查任務，結果查獲256件違規寄送口罩的郵包，數量高達53955片，幾乎讓現場負責清點的工作人員數到手軟，有人笑稱「原來台灣還有這麼多口罩！」；所有口罩由海關依法沒入後，全數移交給衛福部疾管署調度運用。

由於口罩之亂依舊持續，許多民眾紛紛設法蒐購口罩後再寄給大陸的親友同事，不過經濟部已經公告，自1月24日起至2月23日止，所有紡織材料製造的口罩管制出口，以確保國內口罩供應所需，而透過郵寄或快遞出口口罩者，依海關緝私條例沒入，若情節重大者，還會依規定處貨價3倍以下罰鍰。

(中時 )