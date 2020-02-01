"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

湖人1日在主場史坦普中心迎來「小飛俠」布萊恩墜機逝世後的首場賽事，儘管湖人很想贏下此役，卻碰上近況火燙的利拉德當「奧客」，利拉德最後拿下48分、10助攻與9籃板的準大三元，幫助拓荒者127比119力挫湖人，詹姆斯只能黯然走出球場。

湖人在賽前舉辦哀悼布萊恩儀式，先由亞瑟小子演唱「奇異恩典」，伴隨大螢幕播放布萊恩訪談影片，接著默哀24.8秒，也讓詹姆斯淚流滿面，最後介紹湖人球員進場全用布萊恩，湖人一開賽就故意24秒進攻違例，拓荒者還以8秒未過半場違例。

詹姆斯在致詞表示，「我想跟我的隊友一起繼續走下去，繼續布萊恩傳奇，不僅是這個賽季，只要我們還在打著心愛的籃球，我們永不停止，因為這就是布萊恩想要的，所以用他的話，『曼巴離去』，但用我們的話來說，永生難忘！永垂不朽！我的兄弟。」

詹姆斯在賽前站在場中代表全隊致詞。(美聯社)

安東尼戴維斯首節大發神威，個人貢獻18分，幫助湖人取得小幅領先，但拓荒者也有「雙槍」利拉德、麥科倫攜手開火，打完上半場，湖人62比60領先；利拉德第3節大發神威，單節進帳23分，幫助拓荒者打完前3節，反以103比96超前。

拓荒者末節一度擴大領先到12分之多，湖人當然不肯放棄，靠著安東尼戴維斯、詹姆斯兩人火力，打到最後關頭一度追到4分，可惜利拉德先在最後1分28秒投進中距離，接著換成懷塞德最後52.3秒搶到進攻籃板直接補進，湖人宣告大勢已去。

湖人特地留下布萊恩與他的二女兒吉安娜坐過的位置，更放上球衣與鮮花。(美聯社)

(中時 )