新國會今（1）日正式走馬上任，有鑒於武漢肺炎的疫情嚴峻，國民黨團總召林為洲發出聲明質疑，許多台商至今仍無法回到台灣，兩岸間的防疫作戰，不應以「政治」、「意識形態」作為思考合作的起點，執政黨要想盡辦法扛起應負的責任。

據了解，武漢封城後，迄今約莫800名台灣民眾(台商、台青)仍滯留當地，陸委會更指稱已接獲250通民眾來電反映本人或有家人受困湖北，並非長期經商居住，有些為短期性質出差、旅遊、探親等，且物質缺乏或慢性病藥物已用完。

林為洲認為，兩岸間的防疫作戰應從「互助」、「人道考量」作為共同作戰的始點。蔡政府必須積極以《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》第五點「……雙方同意對在己方發現對方的疑似或確診傳染病病人，進行適當處置或協助返回原居住地治療」要求中國大陸按照協議內容或精神，答應我方可派往專機前往武漢，將當地願回來的台商、子女、旅人、學生等接送回台，並做適當的集中防疫隔離、診治計畫，讓台灣的家人放心，也讓其他國人安心。

林為洲批評，台商就不是台灣人？將他們當作親近中國大陸的群眾，所以就不用救回來？無論是透過釋放善意，如捐贈台灣目前仍充足使用的第一線醫療物質：防護衣、消毒水、醫藥用品等；或動用一切關係管道也罷，一個都不能少，把想回家的人都接回來！

林為洲說，這絕對不是陸委會、海基會，向中國大陸用傳真或喊話，最後都以「已讀不回」的方式來虛應故事，這難道是號稱「有史以來最會溝通的政府」該有的作為？這一次的結果，將決定蔡政府這最後四年的執政，是否會真以「無能」成為評語，執政黨要想盡辦法扛起應負的責任。

林為洲也向陸方喊話，該做的是伸出手來協助對方，而不是握起拳頭阻礙彼此，請中國大陸儘速依據《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》的規範，與台灣達成合作，派遣專機赴陸，接送想回台灣的人回家。

(工商 )