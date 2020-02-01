泰國男星Mew、Gulf因LINE TV自製的BL校園劇《與愛同居》（又譯：真愛墨菲定律）在台灣走紅，兩人確定在3月28日來台舉辦粉絲見面會，和台灣劇迷面對面親密接觸。該劇年初開劇播出最終完結篇後，兩人的高人氣被各大廠商相中，從知名海苔品牌，護膚、彩妝產品到面膜的廣告、宣傳都找上門合作。

《與愛同居》講述對同性戀有陰影並充滿排斥的「直男」Type（Gulf飾演），碰上被前任傷透心的Tharn（Mew飾演），兩人從和平共處，到Type發現Tharn是Gay後處處找碴，卻又不禁對彼此產生好感，歷經諸多事件相互撫平對方的傷痛，終於有情人終成眷屬，又甜又虐的愛情故事打動大批觀眾，加上Mew、Gulf私下狂放甜蜜閃光，都讓粉絲直呼：「差點被閃瞎了眼！」

劇中一幕，Tharn蹲在床邊虔誠地吻上Type的腳背，甚至入圍《LINE TV AWARDS 2020》中的「最佳親吻場面」，除了當地粉絲努力投票，海外粉絲也功不可沒，目前投票人數遙遙領先贏過眾CP。這次兩人來台舉辦《In Love with Mew & Gulf 1st Fan meeting In Taipei》見面會，主辦單位祭出全區「限定紀念小卡」、「擊掌」、「合照」3大福利，讓每位參予活動的粉絲都能近距離和偶像互動，購買第一票價的粉絲除了上述福利，還能額外參加「親簽海報會」、「會後mini talk」，進一步活動訊息請關注活動官方臉書。

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(中時電子報)