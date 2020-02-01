57歲張媽媽，職業是全職家庭主婦，為了家人的健康飲食，堅持每日三餐在家烹煮，避免外食。兩年前進行健康檢查時，發現右上肺葉處有一處約0.8毛玻璃結節，陸續追蹤其毛玻璃結節成長到1.1公分且結構清晰，後續確診為肺腺癌初期。但張媽媽從來都不抽菸，家人也沒有得過相關的疾病，為什麼會得到肺癌？

北投健康管理醫院蔡聰聰主任醫師表示，不抽菸也沒有家族史的確會降低罹患肺癌的機率，但有幾個生活習慣無形地將她推向高危險族群中。她在日常料理時，並不是每次烹煮都會開啟排油煙機，以及習慣等到油熱到煙冒出來再將食菜放入鍋中，要注意的是炒菜所產生的油煙也是一種煙害，吸入身體後可能會導致肺部病變。

衛福部曾針對過去台灣非吸菸女性族群罹患肺癌研究調查，烹煮時未使用排油煙機的女性，罹患肺癌風險竟高出有使用排油煙機者達8.3倍。「肺癌」已是台灣癌症生率之冠，也是歷年女性癌症死亡率排行之首，其中罹患肺癌的女性高達9成都沒有抽菸習慣。

由於台灣人飲食習慣，處理食材較喜愛經熱油烹煮後再食用，廚房環境內高溫油煙就是罹患肺癌的隱形殺手，家庭主婦不開排油煙機習慣也相對增加罹患肺癌的機率，蔡聰聰提醒要注意幾點家庭主婦常常忘記做的事項：

1、保持廚房的通風，每次熱炒料理時務必開啟排油煙機。建議在挑選排油煙機時，可注意馬力及覆蓋率的規格。

2、食用油在加溫時勿使其加溫到冒煙狀態。油在開始冒煙時的溫度，就是代表已經無法承受高溫便開始分解、裂變、氧化及產生有害物質了。

3、注意食用油的冒煙點，不是所有的食用油都適合任何的烹調方式。高溫煎炒、油炸要使用冒煙點180~200℃或以上的椰子油或玉米胚芽油；中火烹煮可以使用冒煙點160~180℃的大豆油、葵花油；亞麻仁油或菜籽油的冒煙點較低約107℃，建議以涼拌方式料理食材。

此外，肺腺癌的好發族群為40歲以上的女性，非高危險族群成人，可考慮每兩年做一次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)；有肺癌家族史、抽菸、油煙威脅等及有肺癌家族史高危險族群建議每年定期接受檢查。LDCT可做為肺癌篩的檢有效工具，有機會發現肺癌早期病灶，可偵測到小於1公分的肺部結節。

肺癌早期無明顯症狀，通常等到有明顯症狀，如：咳痰帶血或胸痛都已是肺癌晚期。因此，定期安排健康健查真的很重要，早一點發現，早點接受治療，拖到晚了再來治療，難受都是要自己承擔。

延伸閱讀：

(中時電子報)