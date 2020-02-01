台南市政府為推動綠能產業鏈，初步選定仁德港墘農場作為綠能新創技術實證的生產基地。在當地租地經營有機農牧業的青農徐紫珊，透過公民行動網站發表聲明反對市府徵收農地開發工業區，要求另覓他處。對此，市府經發局回應說，未來工業區整體規畫評估時，會將承租範圍排除，兼顧農業友善環境及資源永續利用的目標。

甜心牧場負責人徐紫珊在聲明中表示，從事有機農業已7年，投入資金數千萬元，曾獲第四屆百大青農。去年依台糖輔導青農專案承租港墘農場7公頃土地，作為有機耕作，耕作內容為稀有有機飼料玉米及有機燕麥苜蓿田，及各項有機作物作為有機畜牧（雞、豬、羊等）飼料來源。由於以上飼料都必須國產自種，無法外購進口取得，目前耕作順利，也克服秋行軍蟲危害。

徐紫珊說，在百大青農2年輔導期間，她先後獲得有機雞蛋、有機雞肉等驗證；至於有機豬飼養驗證中，有機羊鹿芻料已種植完成，土壤也已取得有機轉型期的驗證等成果。不料，今年1月10日市府經發局突然行文台糖公司，打算徵收仁德港墘農場作為生產製造工業區用地後，直到17日她才被告知承租的台糖農地即將被徵收。20日在仁德區公所舉行勘址會議時，她並未受邀表達意見，經前往現場拉白布條抗議，才獲同意進入與會。

徐紫珊認為，有機飼料是有機畜牧產業的基石，一旦有機農地被徵收開發，沒有有機飼料，有機畜牧的產業鏈也會隨之崩解，這不僅是台南市農業界的最大損失，她的心血將化為烏有，面臨破產、血本無歸、負債累累的窘境，被迫離農。

徐紫珊除痛批經發局，會中針對反對意見及場域不佳的現況資訊完全隱瞞，意圖營造市府各局科室對選定此一場址作為工業區無反對意見外，更強調她承租台糖土地租期受有機農業促進法租期10年以上的保障，如果市府強行徵收屬違法行為。

徐紫珊還指出，市府將徵收的99公頃土地中，有59公頃保育林地，為保育類環頸雉、大冠鷲、特有螢火蟲等動物的棲息地，生態豐富，但此一資訊卻被刻意忽略；加上其中還有50公頃屬水患嚴重區域，根本不適合做為工業區場址，請經發局另覓他址。

經發局長陳凱凌回應表示，因應沙崙綠能科學城以研發與試驗為核心，為致力推動綠能產業鏈，目前選定港墘農場作為後續提供綠能新創技術實證的生產基地，並於工業區整體規畫評估時，將該承租範圍排除在工業區範圍以外，以維護環境友善。

此外，工業區周邊也會畫設20公尺寬的緩衝綠帶或隔離設施，以隔絕對外界的巷干擾。未來本工業區開發除依前述規定辦理外，也將考量調整滯洪池、綠地、道路等園區公共設施的配置，並定期進行土壤及地下水監測，園區綠地公園維護等更保證不會使用有害的農藥，以確保工業區開發不影響毗鄰農地的有機農業使用。

陳凱凌還強調，該園區開發完成後，將只允許低汙染產業進駐，預計可提供約7800個就業機會，帶動投資額約150億元。另根據市府先前發放的問卷顯示，回收的82份問卷中，有62家廠商表示符合相關規範並有意願優先申請進駐，顯示該園區的設置確有其必要性。

(中時 )