直播》副院長投票開始！蔡其昌可望連任成功 14:362020/02/01 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院副院長蔡其昌。（摘自蔡其昌臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第10屆立法院副院長選舉投票現場 2020新科立委宣示就職後，開始立院院長選舉。一如外界預料，立院龍頭寶座由民進黨立委游錫堃當選，緊接而來是副院長選舉，民進黨推派現任立院副院長蔡其昌參選，而國民黨則推立委楊瓊瓔參戰。外界看好蔡其昌連任副院長機率非常高。 (中時電子報) #副院長 #蔡其昌 #立委 #立院 #連任 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》赴立院報告疫情 蘇揆：依立院決議 10:462020/01/29 政治 盼成為溝通橋樑 林為洲宣布角逐藍黨團總召 10:502020/01/29 政治 游錫堃、蔡其昌、柯建銘 新國會鐵三角 12:552020/01/30 政治 民進黨立院黨團鼓掌通過 推游蔡配任正副院長 16:212020/01/30 政治 藍黨團明選幹部 確定會推正副院長人選 17:392020/01/30 政治 新國會明天登場 「堃昌配」料當選 12:512020/01/31 政治 「堃昌」拜會民眾黨團 爭取立院正副院長選舉支持 14:452020/01/31 政治 備戰2022 時力調整黨部人事 民眾黨擬設虛擬黨部 17:472020/01/31 政治 立院新龍頭 民進黨堃昌配料將出線 04:102020/02/01 政治要聞 立院龍頭民眾黨表態挺游錫堃 副院長推賴香伶 10:512020/02/01 政治 政治熱門新聞 為什麼韓國瑜又被罵？網：這習慣不改肯定被罵翻 - 政治 韓國瑜要蓋大型收容所 網怒吼 - 政治 罷捷行動步步逼近 急召罷韓四男子滅火 - 政治 兩岸ECFA有變數？劉必榮：這天是關鍵 - 政治 罷韓連署兩天七萬份！網友：裝乖無效？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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