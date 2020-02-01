第10屆立法院副院長選舉投票現場

2020新科立委宣示就職後，開始立院院長選舉。一如外界預料，立院龍頭寶座由民進黨立委游錫堃當選，緊接而來是副院長選舉，民進黨推派現任立院副院長蔡其昌參選，而國民黨則推立委楊瓊瓔參戰。外界看好蔡其昌連任副院長機率非常高。

(中時電子報)