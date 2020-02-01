「彰化踢爆網」社群謝姓版主與網友相互通報方便想買口罩的民眾了解哪邊還買得到口罩，讓臉友網友大讚好貼心。（摘自社群／謝瓊雲彰化傳真）

「彰化踢爆網」社群謝姓版主與網友相互通報方便想買口罩的民眾了解哪邊還買得到口罩，讓臉友網友大讚好貼心。（摘自社群／謝瓊雲彰化傳真）

「彰化踢爆網」社群謝姓版主與網友相互通報方便想買口罩的民眾了解哪邊還買得到口罩，讓臉友網友大讚好貼心。（摘自社群／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局提醒民眾出入社區、公共場所應佩戴口罩，並以圖文並茂方式示範如何正確戴口罩。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

經濟部火速製作小圖片強調口罩趕路中，今天傍晚民眾在超商就能買到口罩。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

中央宣布即日即徵用口罩工廠一般醫用外科口罩，今天適逢周末例假，多數物流一時銜接不上，導致民眾想買口罩撲空，有人一連跑3-4家才買到，也有熱心網友相互通報，臉書社團「彰化踢爆網」版主就主動在社群內持續貼文告知「這裡還有口罩」，讓社群網友大讚好貼心。

武漢肺炎疫情持續延燒，不少民眾每天都爭相搶購口罩，超商、藥妝店和藥局等連鎖通路，一律依規定每人每日限購3片，仍有少數民眾努力「掃貨」，加上中央統一徵用調度後，物流銜接不上，彰化縣有網友反應不知道哪裡還買得到口罩。

擁有2.6萬名成員的臉書社團「彰化踢爆網」管理員謝姓版主，熱心請網友在賴群組裡相互告知哪邊還有醫用酒精、口罩等現貨，方便族群裡家長、網友參考，還不斷呼籲大家耐心，多跑幾家找找，群組成員大讚好貼心！

另外，中央通知各縣市政府統計防疫工作人數，之後再依不同類別人員，估計每人每日使用量、計算出總量後，撥發到地方政府；彰化縣衛生局表示，彰化縣各類醫療及防疫工作人員合計提報 7萬5千人，但中央統計類別並未包含學生學童口罩。

衛生局也製作小圖片提醒，民眾出入社區和其他場所，應佩戴口罩維護健康，並圖文並茂示範如何選擇正確的口罩及正確的配戴方式，達到防疫的最大效果。

再一個多禮拜中小學就將開學，衛生局長葉彥伯表示，第一優先應該強調有呼吸道症狀的小朋友要戴口罩，其他中央尚無統一硬性規定；他也提醒，有衛生署核可字號的屬於醫療用口罩，沒有衛生署字號的屬於一般商品，若有民眾之前買到過期的醫療用口罩，可向衛生局檢舉，將依《藥事法》裁處，若一般性口罩商品，則請直接向消保官投訴。

(中時 )