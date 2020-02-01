中央宣布即日即徵用口罩工廠一般醫用外科口罩，今天適逢周末例假，多數物流一時銜接不上，導致民眾想買口罩撲空，有人一連跑3-4家才買到，也有熱心網友相互通報，臉書社團「彰化踢爆網」版主就主動在社群內持續貼文告知「這裡還有口罩」，讓社群網友大讚好貼心。
武漢肺炎疫情持續延燒，不少民眾每天都爭相搶購口罩，超商、藥妝店和藥局等連鎖通路，一律依規定每人每日限購3片，仍有少數民眾努力「掃貨」，加上中央統一徵用調度後，物流銜接不上，彰化縣有網友反應不知道哪裡還買得到口罩。
擁有2.6萬名成員的臉書社團「彰化踢爆網」管理員謝姓版主，熱心請網友在賴群組裡相互告知哪邊還有醫用酒精、口罩等現貨，方便族群裡家長、網友參考，還不斷呼籲大家耐心，多跑幾家找找，群組成員大讚好貼心！
另外，中央通知各縣市政府統計防疫工作人數，之後再依不同類別人員，估計每人每日使用量、計算出總量後，撥發到地方政府；彰化縣衛生局表示，彰化縣各類醫療及防疫工作人員合計提報 7萬5千人，但中央統計類別並未包含學生學童口罩。
衛生局也製作小圖片提醒，民眾出入社區和其他場所，應佩戴口罩維護健康，並圖文並茂示範如何選擇正確的口罩及正確的配戴方式，達到防疫的最大效果。
再一個多禮拜中小學就將開學，衛生局長葉彥伯表示，第一優先應該強調有呼吸道症狀的小朋友要戴口罩，其他中央尚無統一硬性規定；他也提醒，有衛生署核可字號的屬於醫療用口罩，沒有衛生署字號的屬於一般商品，若有民眾之前買到過期的醫療用口罩，可向衛生局檢舉，將依《藥事法》裁處，若一般性口罩商品，則請直接向消保官投訴。
(中時 )
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