中職》郭嚴文獲3年約 桃猿談約僅差3人就完成 14:472020/02/01 中時 鄧心瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭嚴文獲樂天桃猿球團3年合約。（中央社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 Rakuten Monkeys樂天桃猿再添一位複數約球員，主戰內野手郭嚴文談妥3年合約，今年月薪60萬元，2021年至2022年分別是68萬元、75萬元。 除郭嚴文獲三年複數約外，林承飛今年月薪23.5萬元，加薪5萬元，劉時豪新球季月薪17.5萬元，減薪5000元。 投手陳禹勳今年月薪53萬元，減薪2萬元；洪聖欽則是加薪3萬元來到月薪19萬元，全隊目前剩三人即談薪完成。 中職薪資仲裁搞烏龍 葫蘆裡賣什麼藥 (中時 ) #桃猿 #郭嚴文 #合約 #談薪 也許您會感興趣 推薦閱讀 皮鞭抽打醫師、律師、銀行家 美魔女時薪高達萬元 00:022020/01/28 社會 英國脫歐3年歹戲拖棚 終將宣告落幕 10:452020/01/30 國際 《商情》運價續跌，周三BDI指數跌至3年低點 10:002020/01/30 財經 遠航正式遭民航局廢證 張綱維恐吃3年刑責 18:422020/01/31 社會 冤大頭是妳？女星自曝花4萬搶到10個口罩 10:312020/02/01 娛樂 體育熱門新聞 CBA》林書豪：對大陸疫情種族言論悲哀 - 體育 NBA》利拉德當奧客 湖人主場哀悼布萊恩吞敗 - 體育 NBA》悼念兄弟！詹皇展示布萊恩新刺青 - 體育 嘲笑大陸疫情 波蘭女拳手致歉 - 體育 NBA》獻給Kobe！厄文誇張命中率轟54分 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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