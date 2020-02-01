Rakuten Monkeys樂天桃猿再添一位複數約球員，主戰內野手郭嚴文談妥3年合約，今年月薪60萬元，2021年至2022年分別是68萬元、75萬元。

除郭嚴文獲三年複數約外，林承飛今年月薪23.5萬元，加薪5萬元，劉時豪新球季月薪17.5萬元，減薪5000元。

投手陳禹勳今年月薪53萬元，減薪2萬元；洪聖欽則是加薪3萬元來到月薪19萬元，全隊目前剩三人即談薪完成。

(中時 )