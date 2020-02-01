為防武漢肺炎擴散，儘管湖北省武穴市封城，仍有民眾划水盆越長江，企圖偷渡到對岸的江西九江市，但遭警方攔截。

據陸媒紅星新聞報導，九江市為加強疫情防控工作，嚴格實施交通管控，結果發現武穴市仍有部分非法營運的交通工具，如黑車載客、農用船私度載客來潯（九江簡稱），甚至出現有人「木盆划渡過江」。

一名疑是長江航運公安局九江分局員警：「一人一盆，竟然划過了長江，被我局查獲，勸返了回去」，並附有一張偷渡木盆照片在微信流傳。

「紅星新聞」引述一名知情人士稱，划木盆渡江的男子家住湖北黃岡市黃梅縣，平時在九江工作，由於當地防疫，九江長江一橋和二橋實行交通管制，他要到河對岸，就採取了這種方式。

知情人士說：「因為我們每天有警力在江上巡邏防控，而且他用木盆渡江肯定是不安全的，對他進行了教育，然後他就回去了。」

據報導，疫情重災區黃岡市轄下的武穴市，已於1月24日封城，市區公車、長途客運、渡輪、汽車渡輪、農村客運暫停營運，當要求市民無特殊原因，不要離開市區。

儘管湖北省武穴市封城，仍有民眾划水盆越長江，企圖偷渡到對岸的江西九江市。(圖／翻攝自梨視頻）

(中時電子報)