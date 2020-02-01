口罩佩戴時機要用對、方法得正確，才能發揮防護作用。（疾管署提供／張妍溱台中傳真）

口罩佩戴時機要用對、方法得正確，才能發揮防護作用。（疾管署提供／張妍溱台中傳真）

武漢肺炎防疫大作戰，加上近日氣溫驟降，流感人數激增，造成口罩大搶購。澄清醫院感染科專業護理師胡惠茹指出，戴口罩、勤洗手是基本防疫動作，但口罩佩戴時機要用對、方法得正確，口鼻必須遮掩，壓條於鼻梁處得壓緊，增加密合度等，尤其戴口罩前先洗手，才能發揮防護作用。

護理師胡惠茹表示，近來有些患者或陪、探病家屬進到醫院，雖依規定佩戴口罩，但錯誤方式頻傳，包括，戴口露出鼻、佩戴的口罩尺寸不合、口罩髒污還重複使用，沒洗手戴口罩、與人交談時甚至取下口罩等，成為防疫漏洞。

胡惠茹教導民眾正確口罩佩戴方式，佩戴前先洗手或洗手液消毒，使用合格外科口罩，有顏色的面朝外，口罩壓條於鼻梁處捏緊密合；口罩每天至少更換1次，若流感患者則勤更換，不可清洗後再使用，影響口罩防護力，必須蓋住口、鼻及下巴，貼合臉頰。

胡惠茹指出，健康民眾無須隨時戴口罩，不要一窩蜂跟著搶購，留給有需求的民眾購買，包括有慢性病、就醫、陪伴或探視病患的民眾購買；建議進出通風不良、擁擠密閉空間、醫療院所等，及發燒、咳嗽、流鼻涕有呼吸道症狀出現，一律戴口罩，避免飛沫傳染。

(中時 )