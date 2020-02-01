中市社會局關懷街友 低溫送暖也加強防疫 15:132020/02/01 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市社會局啟動低溫關懷行動，加強武漢肺炎防疫作業。（台中市府提供／盧金足台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸冷氣團來襲，台中市政府社會局啟動街友低溫關懷服務 ，宣導武漢肺炎防治訊息，除發送口罩給街友，逐一提醒加強自我防護之外，也張貼海報宣導防疫資訊。 社會局指出，氣溫達12度以下，市府即開設臨時避寒處所，例如社會救助站6號合作社，處所皆備有地墊、睡袋等防寒物品，避免街友低溫遭凍的憾事。 社會局副局長陳坤皇到台中火車站、西區地下道及興中、中華停車場等街友群聚點，發放薑茶及熱湯等熱食。 社會局表示，市府發送簡訊通知各相關單位，加強關懷遊民的保暖和健康。 (中時 ) #社會局 #低溫 #關懷 #宣導 #市府 也許您會感興趣 推薦閱讀 今低溫恐下探10度 氣象達人：2年來首波寒流將冷到下月初 11:162020/01/28 生活 寒冬送暖！中市警分送物資關懷弱勢家庭 15:342020/01/28 社會 板橋恩友中心春節弱勢團聚 新北市社會局贈口罩 16:402020/01/28 生活 寒流發威！明低溫再探至10度...氣象局曝這天回暖 22:232020/01/28 生活 初五冷吱吱 低溫下探8℃ 04:102020/01/29 生活新聞 寒流極凍剩6度！ 吳德榮曝這3天入冬最低溫 09:512020/01/29 生活 寒流襲台 降低職災風險 雇主應強化禦寒措施 11:282020/01/29 生活 【戳破徐園長3】不甩社會局警告 打悲情牌募款入私帳 08:172020/01/30 社會 全台20縣市低溫特報 12縣市嚴防6度以下低溫 13:232020/01/30 生活 寒流來襲全台急凍 低溫下探6℃ 04:102020/01/31 藝文副刊 生活熱門新聞 星巴克抽抽樂來了！ 今起連14天買1送1 - 生活 獨家》是否統一延後開學 教育部周一開會研商 - 生活 口罩過期不能用？ 醫生這樣說 - 生活 氣炸鍋有致癌疑慮？7招降低風險 - 生活 目前哪國家防疫做最好？眾人全推它：沒有之一 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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