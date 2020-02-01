大陸冷氣團來襲，台中市政府社會局啟動街友低溫關懷服務

，宣導武漢肺炎防治訊息，除發送口罩給街友，逐一提醒加強自我防護之外，也張貼海報宣導防疫資訊。

社會局指出，氣溫達12度以下，市府即開設臨時避寒處所，例如社會救助站6號合作社，處所皆備有地墊、睡袋等防寒物品，避免街友低溫遭凍的憾事。

社會局副局長陳坤皇到台中火車站、西區地下道及興中、中華停車場等街友群聚點，發放薑茶及熱湯等熱食。

社會局表示，市府發送簡訊通知各相關單位，加強關懷遊民的保暖和健康。

(中時 )