因應物價波動，苗栗縣計程車運價睽違12年，將於2月10日零時起調漲，苗栗縣政府工商處公告，日、夜間計程起價不變，續程跳表縮短50公尺，改為每200公尺跳5元，延滯計時則從每3分鐘改為每80秒跳5元，公用事業科表示，運價比照新竹縣、市調整，反映計程車經營成本。

工商處指出，苗栗縣計程車運價自2008年1月1日實施至今，已12年未調整，因應物價波動及反映計程車經營成本，苗栗縣計程車客運商業同業公會向縣府提出調整運價之需求。

公用事業科說明，依據《公路法》第42條並評估成本，考量新竹縣、市計程車運價已於去年調整實施，苗栗縣為其共同生活圈，跨縣市通勤比例高，因此運價調整比照新竹縣、市，起程運價維持不變，調整續程及延滯計時部分。

公用事業科表示，2月10日零時起，日間及夜間計程運價，起程仍維持1250公尺為100及120元，續程跳表則從現行每250公尺跳5元，改為每200公尺跳5元；延滯計時運價從現行每3分鐘跳5元，改為每80秒跳5元。

(中時 )