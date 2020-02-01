日職巨人隊簽下去年世界大賽冠軍國民隊洋砲帕拉(Gerardo Parra)，連帶的他讓華盛頓瘋狂的出場曲《Baby Shark》，也跟著帶到了巨人。今日巨人隊春訓，帕拉一練打便響起這首他非常熟悉的神曲，此外他與台灣好手陽岱鋼、中島宏之在春訓期間多練一壘，也為陽岱鋼是否在未來多一個一壘守位埋下伏筆。

根據日媒《體育日報》報導，巨人新洋將帕拉在春訓特打，狂揮124球形容是「快音連發」，其中有4球直接敲出場外、66球形成安打。

而當帕拉一站定位準備練打便響起《Baby Shark》，場邊的球迷更一起伸直雙手比鯊魚張嘴的動作，隨著音樂跳起「鯊魚舞」，相信新球季開打，鯊魚旋風也會席捲東京。

帕拉在去年6月笑利國民隊時，開始使用被稱為「育兒神曲」的兒歌《Baby Shark》做為出場曲，球迷們隨著歌曲跳起鯊魚舞，不僅成為國民隊招牌，也為國民帶來好運、戰績扶搖直上，最後更擊敗太空人，拿下隊史首座世界大賽冠軍。去年巨人隊以年薪1億5千萬日元（約4千5百萬台幣）簽下這位「鯊魚哥」，希望借助他的火力，在今年奪下久違的日本一。

(中時 )