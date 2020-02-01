創作才子黃奕儒近日閉關籌備新專輯，逢新春過年他體態仍保持良好，黃奕儒坦言，還沒過年就一直在吃甜食，從年尾一路吃到過年，包括狂吃蛋糕餅乾各式零嘴，他說：「面對第二張專輯製作期壓力蠻大的，只能靠著吃甜食來發洩！」有趣的是，他應景購買彩券小試手氣，僅花200元就中了1500元，自豪「CP值很高」，不過在跟家人打麻將時，最終失利「小輸」收場，但他開心說到「與家人團圓才是最棒的」。

身為道地台北人的他，笑說「每到過年台北有一種空城感，但可以大逛特逛蠻舒服的，唯一缺點是吃閉門羹想吃的食物會沒！」2019年他工作滿檔，連開兩場演唱會專場、為中華隊熱唱應援曲〈逗陣〉、跨足戲劇歌曲、馬不停蹄接商演工作，唯獨趁著年假能好好陪伴家人以及拜年，此外也透過打牌、追劇放鬆心情。不過大家最怕長輩逼問事業、婚姻，他鬆一口氣：「可能現在網路發達，長輩都知道什麼是不能問，謝謝今年親戚們沒有逼問！」

有感於武漢肺炎疫情增溫，年後即將展開春酒演出，他表示將以台上互動為主，避免走下舞台增加人群接觸，他呼籲粉絲「絕對不可以怠謝防護，在封閉室內、交通運輸一定要戴好醫療性口罩」。近來全台也陸續開工，黃奕儒以「鼠」為大家打氣，他形容老鼠體型小卻有巨大能量、是擁有聰明大腦的動物，「預祝今年我們能把小人物發揮大能量，所有粉絲一起努力，我們都可以把蓄積能量在今年爆發，過一個鼠一鼠二的好年」！

近期官方臉書啟動「晚安曲計畫」，黃奕儒接受開放粉絲點歌，每夜在臉書用歌聲陪粉絲共度好眠。（相映國際提供）

為了第二張新專輯，黃奕儒坦言「歌手沒有開工的時間表，得自己抓好時機上工創作，初二就開始動身做音樂。」不過他提到「寫詞有點卡關，目前收歌已7成，還沒開始錄音，剩最後一里路要好好撐過去，心情沈澱、對自己嚴格要求是很重要的，要確認好所有部分才開始製作！」顯現自我對音樂堅持與要求。

近期官方臉書啟動「晚安曲計畫」，黃奕儒接受開放粉絲點歌，每夜在臉書用歌聲陪粉絲共度好眠，首集以烏克麗麗彈奏披頭四經典歌曲，他透露，在晚上唱歌特別有感覺，最喜歡在家中沙發自在放鬆彈唱，他幽默說「再讓我自己舒服的地方唱歌給大家聽，沙發上、床上，聽完大家就可以入睡」；不過黃奕儒說自己容易失眠，會靠想像來助眠，但若想到有趣的東西反而更亢奮，他打趣說希望這個「沙發系翻唱」可以幫助我、也幫助粉絲一夜好眠，算是另類功德。

(中時 )