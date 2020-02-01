中國大陸武漢疫情持續漫延，而各國也都對此做了應對措施，甚至派出專機撤僑，像是美國洛杉磯安大略機場（ONT），原本預定要讓武漢撤僑專機降落，因此讓有些人開始擔心，將華航誤認為中國大陸班機，不過隨後機場馬上澄清，華航是來自台灣而飛中國大陸。

安大略機場在上月27日時發出防疫聲明，表示該機場是美西的官方遣返中心，將會讓撤僑專機降落，也會制訂程序確保民眾的健康安全，不過此消息一出，就有人擔心病毒是否會擴散，不過隨後機場也立即作出澄清。

表示搭乘撤僑專機的人會直接進入隔離程序，並不會跟一般民眾接觸，而有人則對華航班機提出質疑，是否需要隔離，機場方面則直接表示，華航是來自台灣而非中國大陸，因此不需要隔離。

許多人也讚賞安大略機場的回應，表示有分清楚中國大陸跟台灣的差別，而最後這班撤僑班機並沒有在安大略機場降落，而是在加州馬奇空軍基地落地。

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(中時電子報)