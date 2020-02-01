韓冰戶籍仍在雲林農舍？韓家打臉：已遷出 15:272020/02/01 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓冰(穿白衣者)。圖為韓冰與父親韓國瑜上月11日前往投票。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對有媒體報導高雄市長韓國瑜女兒韓冰戶籍仍在雲林已賣掉的農舍，高市新聞局今（1）日下午代轉聲明稿指出，一切並非事實，韓冰戶籍已遷出報導中所提及之雲林農舍，懇請媒體報導前善盡事實查核義務，韓市長夫婦一切房產交易均為合法，其餘私人事務不再多做回應。 (中時 ) #報導 #農舍 #戶籍 #雲林 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港群眾聚集 武漢陸客被「私了」 12:202020/01/28 國際 武漢肺炎病患超過SARS？ 陸疾病專家：無需恐慌 12:282020/01/29 兩岸 2020武漢風暴》疫情擴散 陸感染人數已破6000例 21:392020/01/29 兩岸 「她選總統民調勝柯P」洛杉基狂讚：年輕口才好、宅男夢中情人 15:382020/01/30 政治 雲林馬鈴薯雨災現金救助 30日開始申報 16:002020/01/30 政治 首日連署破3萬 綠大老稱罷韓300％必成功 08:462020/01/31 政治 病毒引起國際仇外歧視？有評論說嚴重的人權侵犯在大陸 10:572020/01/31 兩岸 環狀線通車品質 柯文哲、侯友宜都喊讚 12:392020/01/31 政治 與小英同台互動冷？ 柯：侯友宜卡中間 12:532020/01/31 政治 為了IG形象照綁大象？哈利槓小報吃鱉了 00:012020/02/01 國際 政治熱門新聞 為什麼韓國瑜又被罵？網：這習慣不改肯定被罵翻 - 政治 韓國瑜要蓋大型收容所 網怒吼 - 政治 罷捷行動步步逼近 急召罷韓四男子滅火 - 政治 兩岸ECFA有變數？劉必榮：這天是關鍵 - 政治 罷韓連署兩天七萬份！網友：裝乖無效？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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