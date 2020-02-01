針對有媒體報導高雄市長韓國瑜女兒韓冰戶籍仍在雲林已賣掉的農舍，高市新聞局今（1）日下午代轉聲明稿指出，一切並非事實，韓冰戶籍已遷出報導中所提及之雲林農舍，懇請媒體報導前善盡事實查核義務，韓市長夫婦一切房產交易均為合法，其餘私人事務不再多做回應。

(中時 )