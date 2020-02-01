台中市府強調，將持續訪查不同通路銷售情形，維護市民權益及防疫需求。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府持續訪查各式通路一般醫用口罩販售情形，經發局與消保官、衛生局人員等陸續訪查全市大賣場、藥妝店、四大超商等一般醫用口罩銷售及配貨情形，口罩上架情形穩定、價格無哄抬情形，四大超商門市每日皆販售500片一般醫用口罩，銷售速度快，民眾可等候上架或至其它通路購買，一般量販、五金賣場也會陸續進貨。

經發局表示，四大超商門市每日皆販售500片一般醫用口罩，銷售速度快，民眾可等候上架或至其它通路購買，一般量販、五金賣場也會陸續進貨。

昨日訪查通路包括北屯區寶雅、大台中五金百貨、九九大賣場和東區全聯實業、康是美、OK便利店以及豐原區家樂福、佑全保健藥妝、愛買等一般醫用口罩銷售及配貨情形。

經發局長張峯源表示，今早到大里區萊爾富超商，啄木鳥藥妝店，大買家國光店訪視醫療級口罩供應狀況，如同前兩天，到超商買得到口罩，萊爾富超商有現貨可供，每日5百片，價格6元，同時今日起提供兒童口罩，萊爾富中部地區配額為6000片。

張峯源也在臉書發文指出，「店長們心繫鄉里，均盼民眾所需防疫物資能到架」，市府將持續訪查不同通路銷售情形，維護市民權益及防疫需求，民眾購買時如發現價格異常，可撥打消費者保護專線1950反映。

(中時 )