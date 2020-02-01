武漢肺炎疫情延燒，迄今約莫有8百名台商與台青滯留當地。國民黨團總召林為洲今天發聲明痛斥兩岸政府互踢皮球，讓台商成為人球，呼籲蔡政府無論捐贈充足醫療物資來釋出善意，或動用一切管道，都要把想回台的國人接回來，而對岸連台人想回家的訴求都不回應，還談兩岸人民血濃於水，是在哈囉嗎？

林為洲認為，兩岸間的防疫作戰，不應以「政治」、「意識形態」作為思考合作的起點，而應從「互助」、「人道考量」作為共同作戰的始點。

林為洲呼籲蔡政府必須積極以《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》來要求對岸按照協議精神，答應我方可派往專機前往武漢，將當地願回來的台商、子女、旅人、學生等接送回台，並做適當的集中防疫隔離、診治計畫，讓台灣的家人放心，也讓其他國人安心。

林為洲譴責蔡政府，「台商就不是台灣人？將他們當作親近中國大陸的群眾，所以就不用救回來？」他強調，無論透過捐贈目前仍充足的第一線醫療物資來釋放善意，或動用一切關係管道也罷，一個都不能少，把想回家的人都接回來。

日前政府透過管道表達希望派包機接回台籍人士，卻遭對岸拒絕，國台辦回應收到我方來函，又稱所謂溝通協商「與事實不符」，林為洲說，如今絕對不是陸委會、海基會向中國大陸用傳真或喊話，最後都以「已讀不回」的方式來虛應故事。

他批評，這難道是號稱「有史以來最會溝通的政府」該有的作為？這次將決定蔡政府最後四年的執政，是否會真以「無能」成為評語，執政黨要想盡辦法扛起應負的責任。

林為洲也譴責中國大陸，指台商對於大陸沒有貢獻嗎？口口聲聲為了「台胞」好，現在連想回家這麼卑微的訴求都不回應，還談什麼兩岸人民血濃於水，是在哈囉嗎？以後誰還敢去那發展、就學？難怪台灣人民會不信任中國大陸！

林為洲呼籲對岸不要因政治考量而使彼此的距離成為天淵之隔，人道的考量在防疫管道中是係為重要一環，人心的浮動、懼怕都不利共同作戰，將心比心才能促使雙方互惠有無。

林為洲表示，目前已看到其他國家協助撤僑，但我們卻連最基本的讓滯留湖北的台灣人返家都做不到，台灣人民是不會相信，都認為滯留在湖北的台灣人已成人球。

他強調，該做的是伸出手來協助對方；而不是握起拳頭阻礙彼此，請中國大陸儘速依據《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》的規範，與我方達成合作，派遣專機赴陸，接送想回台灣的人回家吧！

(中時 )