費德勒(Roger Federer)在2020年澳網輸給喬柯維奇(Novak Djokovic)，他自從2012年溫網準決賽就沒有在大滿貫擊敗喬柯維奇了。費德勒去年才在溫網打敗球王納達爾(Rafael Nadal)，所以比起納達爾，喬柯維奇顯然是更大的麻煩。

費德勒賽後表示：「知道自己只有3%獲勝機會實在很悲慘，但3%至少比沒有好。如果毫無機會我就不會上場了，我還以為自己能撐過去。我不顧一切地奮戰，可惜無法保住首盤的致勝發球局。」

首盤費德勒打到4比1，並且該分打到40比0，居然被喬柯維奇追到搶7，最後直落三輸掉。今年費德勒在澳網兩度演出神奇逆轉秀，然而喬柯維奇在澳網的神力還是勝他一籌。

喬柯維奇在澳網男單準決賽的戰績是8勝0敗，納達爾在法網準決賽是12勝0敗。在這兩個地盤上，健康的費德勒都已經贏不了他們，他自己估計帶著背傷的勝率就只剩3%了。喬柯維奇前7次殺進決賽都摘冠，這次若得手就是澳網第8冠。

(中時電子報)