網友疑似遇到小S。（圖／翻攝自Dcard臉書）

大S先前在日本找到1萬個口罩寄往武漢協助防疫，小S回覆：「沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」網友對此評價兩極。昨(1/31)有網友爆料在東京偶遇小S，照片上寫：「她問哪裡可以買口罩」，其他人則認為可能是看圖說故事，反問：「重點是他確定有問這個嗎？畢竟話不能亂說」。

小S先前發文力挺大S購入1萬個口罩捐贈武漢，寫下：「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行爲吧！沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」有大陸網友對此表達感謝，但也有台灣網友不滿，認為救人之前應該先幫助自己人。

昨《Dcard》上有網友爆料，指自己的老師在東京機場登機時遇到小S，圖上寫小S問哪裡買口罩，網友則說：「一張照片沒辦法證明她說了什麼，不懂一直這樣酸她的人是覺得自己很幽默嗎」、「那個包好像可以確定是她欸」、「希望有影片有錄到聲音再來討論」、「找姐夫拿啊，他不是買了很多嗎」。

(中時電子報)