迎接新年，台中市孔廟2020年首場祈福許願活動1日登場，場面熱鬧。（台中市民政局提供／張妍溱台中傳真）

迎接新年，台中市孔廟2020年首場祈福許願活動1日登場，今年由台中市政府副祕書長黃國榮擔任主祭官，依循古禮舉行祈福許願儀式，昨日上午氣溫僅10多度，現場逾千人無懼寒冷前往參加，因武漢肺炎疫情延燒，很多民眾防疫戴口罩排隊，與Q版孔子人偶拍照留影，並進行闖關遊戲活動，炒熱氣氛。

民政局指出，現場除祈福許願儀式外，還有與儒家學術相關的「吉祥如意」闖關活動，通關後能獲得經孔子神位加持的「Ｑ版孔子書籤」及「開運小風扇」，造成現場民眾熱烈參加，開心闖關，表示下次一定還要來參加。

依照以往慣例，台中市孔廟祈福許願活動當天在北區孔廟大成殿廣場舉行，台中市副祕書長黃國榮今年擔任主祭官，依循古禮帶領學子們向至聖先師孔子祈福，透過敬拜孔子先師，祝福學子、民眾增長智慧、吉祥如意，若面對考試或人生階段，均能運用智慧，獲得自己滿意的成績單。

民政局長吳世瑋表示，市府以創新的方式推出Q版孔子公仔，與民眾互動拍照，形象親民、可愛，希望以時尚創新的方式行銷台中孔廟；期盼大家在新的1年立定志向，並效法孔子智慧，朝目標前進，並許下心願期許市政團隊讓台中變更好、國泰民安，市民有幸福感。

(中時 )