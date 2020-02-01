一個人過了30歲之後，身體的新陳代謝能力逐漸緩慢，如果又累積了多年不當的飲食與生活習慣，可以想見脂肪一定也囤積了不少。可怕的是，外在的脂肪看得到，內臟的脂肪卻像個隱形殺手般，藏身在身體器官內臟之中，一時半刻恐怕難以消除。

查找網路上的「燃脂」食物，洋洋灑灑大概有160萬項介紹文章，介紹的食材種類不下數十種，然而，到底燃脂食物必須具備哪些特點？營養師趙函穎說，一般所稱的燃脂食物，通常是以可增加發汗與新陳代謝的速度，也就是以能提升代謝力的食物為主。

像是辛香料類食物，屬於溫熱性質的食物，因為可以讓體溫升高、加速血液循環，所以，具有提升新陳代謝的效果，如薑、蔥、蒜、洋蔥、胡椒及咖哩，不但可以瘦身，對健康也有很大的幫助。

不過，即使食物可以提升代謝力，卻不表示隨便吃都能達到消脂功效，她就曾經遇過想要減重的民眾，因為聽說咖哩能提升減肥效果，所以每餐吃兩大碗咖哩飯為目標，結果反而越吃越胖。

另一類對減重很有效果的食材，趙函穎稱之為「剷脂」食物，也就是大家所熟知的高纖食物，這類食物可以幫助清除體內不必要的排泄物，解決排便不順暢的問題，但要記得搭配多喝水，才能達到預期的效果。

高纖食物大部分都具有豐富的營養素，且因為需要咀嚼，可以順便消耗體內的熱量，再加上具有低熱量、高纖維的特性，也有負熱量食材的稱號；這些食物以蔬菜、含糖量低的水果為主，如海帶、小黃瓜、大番茄和菇類等。

好的食物也要搭配對的時間、正確的方法才行。趙函穎提醒，飲食減肥不能毫無節制，更不能選錯方法，仍然需要專業建議再執行較好。

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(中時電子報)