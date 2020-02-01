侯友宜今天前往板橋區的百貨公司視察武漢肺炎防疫情形。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今天下午前往板橋區百貨公司、電影院及KTV視察武漢肺炎防疫情形，對於市售口罩缺貨情形，侯友宜表示會跟中央反映，他也坦言，新北市光是公務體系一天就需要23萬個口罩，還不包括學生和一般市民，確實需要中央在口罩配發上多給予支持。

侯友宜說，假日很多民眾到百貨公司、電影院及唱歌場所群聚，今天特別到場看業者對武漢肺炎防疫的準備情形。

他觀察，KTV一進門就要求客人噴灑消毒酒精並量測體溫，只要體溫超過就要求客人不要進場，尤其每個包廂都用酒精棉條擦拭螢幕、麥克風、座椅，客人出入的樓梯、手扶梯、電梯也每6到8個小時消毒一次，看得出來消費者也非常配合，至於在電影院裡，民眾幾乎百分之百都戴口罩、接受酒精噴灑消毒。

侯友宜也說，他今天一路隨機問市民是否買得到口罩，大部分人說，兒童口罩很久以前有庫存，但已經不多，很快就會沒有，有的民眾則抱怨一早去成人口罩仍買不到，他都會跟中央反應，目前口罩在市面上還是有很多短缺，相信中央已了解到整個狀況，也已積極在備戰，希望大家不要恐慌，中央跟地方政府一定全力全心防範武漢肺炎，把物資準備好。

(中時 )