當全球聚焦武漢肺炎的同時，美國流感疫情也持續擴大，這個流感季截至目前已有超過8,000人死亡，病死人數還可能直線上升到10倍，恐怕將是美國40年來最致命的一次流感。

從1月中到月底短短半個月，流感在美國致死人數飆升70%，從原本的不到5,000人來到8,200人。美國國家衛生研究院（NIH）轄下的過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）表示，目前還無法預估疫情會發展到什麼程度，但恐怕將和2017～2018年流感季嚴重程度不相上下。

2017～2018年流感季有多嚴重？當時有超過8萬人因為流感和併發症死亡，創1976年以來致死最高紀錄。如果今年疫情直比當年，表示目前8,200的死亡人數還會再直線上升，來到10倍的驚人數字。

●全美超過千萬人染病，習以為常反更危險

美國2019年10月以來累計超過1,500萬人染上流感，如果以目前8,200人死亡計算，致死率為0.05%，仍遠低武漢肺炎。

流感肆虐的情況常年在美國上演，每年死亡數字最少都在萬人以上，不過正因為大眾習以為常，反而更加危險。加上導致武漢肺炎的新型冠狀病毒正鋪天蓋地佔據媒體版面，容易讓人輕忽流感也有致命可能。

「流感病情嚴重起來，絕對不是小病，」美國明尼蘇達大學醫學院（University of Minnesota）小兒科兼任助理教授克米羅（Nathan Chomilo）警告。

（假使出現抗原移型，產生全新病毒株，很可能導致疫情大規模流行。圖片來源：pixabay）

●病毒每年持續變化，續發性感染與併發症最危險

如果本身免疫力較差，染上流感後常出現續發性的感染，進而加重病症。慢性病患者也較容易出現併發症，包括肺炎及心臟、腦部或其他器官的病變，如果狀況嚴重就有可能致命。

即使原本健康狀況不錯的人，病情也可能急轉直下。克米羅表示他的病人中就有好幾位30幾歲的健康成年人，因為流感併發症被送進加護病房。愛荷華州也有1名4歲女童因流感併發急性壞死性腦病變，病毒影響腦部產生視覺的區塊，雙眼恐怕永久失明，但她在染病前身體一直很健康，沒有任何異狀。

流感之所以這麼棘手，其中一個原因就是病毒持續變化，每一年流感季的主要病毒株都有可能比前幾年威力更強，影響感染人數與病情嚴重度。

大部分時候病毒變異不大，因此當年疫苗就有足夠保護力。不過偶爾會出現抗原移型（antigenic shift），產生全新的病毒株，對人體免疫系統來說是從未見過的新病原，一時之間無法辨識而來不及反應，病毒就很容易侵入人體。

今年的流感季，截至目前尚未發現抗原移型的跡象。最近的一次出現在2009年，也就是H1N1病毒肆虐時期，當時就是因為人體免疫系統還不知道如何對抗這種病毒而釀成大流行。

（美國今年接種的疫苗量，已遠超過供應商預期。圖片來源：pixabay）

●對抗流感，請每年施打疫苗

要確實預防流感與併發症，美國醫界人士大多只有一個建議：施打疫苗。

每年美國幾乎都有是否施打疫苗的爭議，仍然有人認為疫苗無效甚至不安全。美國疾病管制中心（CDC）的研究則顯示，在疫苗與病毒株高度吻合的情況下，能成功將罹患流感的風險減少40%～60%。

美國今年流感季截至目前接種至少1.73億劑疫苗，已遠超過疫苗供應商的預期，一方面凸顯疫情嚴峻，同時似乎也顯示病毒大軍來勢洶洶，過去鐵齒不打疫苗的人，也總算乖乖接種。

資料來源：CNN

(中時電子報)