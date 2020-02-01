巨人宮崎キャンプ

1軍野手ノックファースト

中島、パーラ、陽岱鋼

パーラはナショナルズ時代から試合前にショートでミニグラブでノック受けるのがルーティンで、そのミニグラブ使用

陽岱鋼はファーストミット pic.twitter.com/MhwyFoX3I1 — スポーツ報知 巨人取材班 (@hochi_giants) February 1, 2020

日職各球隊於今日開始春訓，巨人隊也在宮崎展開訓練，陽岱鋼在一軍春訓名單內，不過因為巨人隊簽下新外野洋炮帕拉(Gerardo Parra)，陽岱鋼的外野位置受到擠壓，競爭異常激烈。根據日媒表示，陽岱鋼在春訓首日拿著一壘手套在一壘練習接滾地球，未來是否有計畫增加守備位置或只是練手感，則尚未有答案。

日職巨人隊簽下去年世界大賽冠軍國民隊洋炮「鯊魚哥」帕拉，今日他練打時場邊還響起他的招牌出場曲《Baby Shark》。此外帕拉與陽岱鋼、中島宏之等人隨著訓練菜單，到一壘進行接滾地球的訓練。

據報導指出，帕拉過去在國民隊時期，就會使用小一號的迷你手套在游擊找接球手感，不過陽岱鋼在一壘訓練時拿的是內野手套，他是否為了增加出場機會而多練守備位置，要等到新球季才知道。

陽岱鋼去年大多是代打上場，繳出57支安打、4轟、21打點、打擊率2成74的成績。目前巨人暫定的3名先發外野手為丸佳浩、龜井善行和帕拉，陽岱鋼只能排在第4號，不過這3名外野手都是左打，若是對手派出左投先發，身為右打的陽岱鋼有機會重回先發名單。

先前陽岱鋼返台時，在記者會上被問到新洋將帕拉加盟巨人，對於這名同為外野競爭者，陽岱鋼大方認為有火力加入球隊是好事，也希望自己能擺脫前幾年的傷痛困擾，保持健康面對新球季。

(中時 )