韓擬蓋大型收容所 侯友宜：應由中央統一命令 16:252020/02/01 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今天下午前往板橋區百貨公司、電影院及KTV視察武漢肺炎防疫情形。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 防範武漢肺炎疫情爆發，高雄市長韓國瑜昨表示希望國防部協助闢設大型收容中心，新北市長侯友宜今表示，這個提議中央一定會聽進去，至於作法如何，他認為應比照口罩，由中央統一一條命令，會尊重中央做法，各地方也可以增加防疫資源，他都不反對，最重要一定要確保市民安全。 (中時 ) #韓國瑜 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓流啟示錄不是一場夢 04:102020/01/28 時論廣場 罷韓二階段啟動：有信心30天內達到30萬人連署 11:012020/01/28 政治 防疫武漢肺炎 韓國瑜呼籲大家戴口罩、勤洗手 12:582020/01/28 政治 侯友宜戴口罩發紅包 侯：只是建議自我健康管理 12:572020/01/28 政治 韓國瑜祈福籤掛佛光山 韓粉笑：會不會被偷走啊 09:402020/01/29 政治 以防被罷免 徐巧芯：韓國瑜須做一件事 22:262020/01/29 政治 罷韓團體嗆韓國瑜這一句 陳揮文聽完哈哈大笑 20:262020/01/30 政治 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 00:212020/01/31 政治 絕處逢生？媒體大老爆韓國瑜驚天算計 09:572020/01/31 政治 悲哀！名嘴批：國民黨只有一個韓國瑜嗎？ 12:422020/01/31 政治 政治熱門新聞 為什麼韓國瑜又被罵？網：這習慣不改肯定被罵翻 - 政治 韓國瑜要蓋大型收容所 網怒吼 - 政治 罷捷行動步步逼近 急召罷韓四男子滅火 - 政治 兩岸ECFA有變數？劉必榮：這天是關鍵 - 政治 陳揮文問罷韓會過嗎？高雄人爆結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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