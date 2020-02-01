防範武漢肺炎疫情爆發，高雄市長韓國瑜昨表示希望國防部協助闢設大型收容中心，新北市長侯友宜今表示，這個提議中央一定會聽進去，至於作法如何，他認為應比照口罩，由中央統一一條命令，會尊重中央做法，各地方也可以增加防疫資源，他都不反對，最重要一定要確保市民安全。

(中時 )