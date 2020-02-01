台灣高檢署前檢察長王添盛屆齡退休後的檢察長人事安排，法務部在選後已進行規畫，法務部已送出開會資料給檢審委員，檢審會將在2月7日討論遴選檢察長的人選，並將審議通過兩倍人選，由法務部長蔡清祥勾選。

據悉，這次檢察官遴選的缺額並未公布，但台灣高檢署前檢察長目前由襄閱主任檢察官宋國業暫代職務，桃園地檢署檢察長由最高檢察署檢察官郭文東暫代，這兩個檢察機關檢察長人選將在討論遴選範圍內。此外，高雄地檢署檢察長周章欽也一度傳出倦勤，是否將在這次遴選中一併調動，有待觀察。

至於台高檢檢察長人選，目前檢察系統推測，以台北地檢署檢察長邢泰釗及法務部常務次長張斗輝呼聲最高，其中邢泰釗曾任高檢高分檢檢察長，有二審檢察長的經驗資歷，張斗輝則曾任法務部主任祕書、政務次長，資歷也相當完整。

劍青檢改成員，台北地檢署檢察官林達證實已經收到開會資料，不過，林達建議增加檢審委員的思考時間，讓全國檢察官知道和反映意見，才能正確的推薦出合宜的人選。

(中時 )