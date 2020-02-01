武漢肺炎疫情全球延燒，病情最嚴重的大陸地區今日傳來好消息，陸媒報導鐘南山團隊已經對病毒建立起預測模型，有望開始預測病毒未來的走勢。

據陸媒「今日頭條」報導，鐘南山團隊利用過去SARS的病毒模型，對武漢肺炎的病毒模型做出初步的構模，而更精細的數據將進一步計算。

若鐘南山團隊的病毒模型成功建立，對於未來武漢肺炎的疫情防控以及抑制將會有相當大的助益。

(中時電子報)