最新進展！陸媒：鐘南山團隊已建立武漢肺炎預測模型 16:042020/02/01 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢市中心醫院為民眾治療肺炎的情形。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情全球延燒，病情最嚴重的大陸地區今日傳來好消息，陸媒報導鐘南山團隊已經對病毒建立起預測模型，有望開始預測病毒未來的走勢。 據陸媒「今日頭條」報導，鐘南山團隊利用過去SARS的病毒模型，對武漢肺炎的病毒模型做出初步的構模，而更精細的數據將進一步計算。 若鐘南山團隊的病毒模型成功建立，對於未來武漢肺炎的疫情防控以及抑制將會有相當大的助益。 (中時電子報) #鐘南山 #團隊 #病毒 #陸媒 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》武漢肺炎全球升溫 撼動投資市場 美股重挫453點 05:502020/01/28 財經 2020武漢風暴》過四天才認錯！世衛將武漢肺炎改列全球高風險 08:122020/01/28 國際 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 日本出現第一個武漢肺炎本土病例 19:152020/01/28 國際 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 《基金》武漢肺炎爆發，永豐1-3年美國公債ETF大漲逾13％ 10:002020/01/30 財經 《基金》張帆：武漢肺炎黑天鵝不致重創經濟，但造成恐慌不容小覷 12:332020/01/30 財經 《熱門族群》金鼠紅盤慘摔季線，點將台股抗「疫」奇兵 12:332020/01/30 財經 兩岸熱門新聞 武漢歐遊團廣州落地 台灣導遊確診感染 - 兩岸 - 旺報 最新進展！陸媒：鐘南山團隊已建立武漢肺炎預測模型 - 兩岸 防控疫情神操作！吉祥航空原定關西飛上海 起飛後直送武漢 - 兩岸 火神山醫院亮燈了！2／3起正式收治病患 - 兩岸 武漢台商拚大選 兩岸好台灣才好 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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