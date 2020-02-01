昨（31）日民進黨召開記者會表示，網路上流傳「民進黨政府統購口罩再賣出賺錢」的言論並非屬實，而發布貼文的徐姓嫌犯昨晚已經到案說明，警方依照妨礙名譽罪嫌送辦，警方也呼籲不要在防疫期間散佈假消息，以免製造混亂。

該徐姓男子使用名稱「宋中積」在臉書社團中發文表示，「醫療用口罩一個成本不用1元，民進黨政府公司統購後，批給超商4到5元，每個口罩賺3到4元，每天出貨400萬到600萬個，請問民進黨每天可以賺多少錢？民進黨禁出口口罩一個月，只有自己可賺跟賣，一天賺1500萬乘以30等於45億。災難財最好最容易賺，賺的肥滋滋，可能很難放手了。」

此項言論引起許多人討論，民進黨發言人何博文表示，這是惡意造謠，還酸說，「就連基本的算術都能算錯，實在很不專業。」經過警方追蹤後，徐姓男子已經到案說明。

根據警方了解，這名徐姓男子政治立場偏藍，看到這篇文章時相當認同，所以轉發在各個臉書社團，想要「諷刺」民進黨政府，不過卻害自己吃上妨礙名譽的罪名。此外警方懷疑背後可能有假消息共犯結構，會繼續追查下去。

最後提醒大家，若不清楚獲得疫情資訊真假，可以到衛福部疾管署網站、或是加入「疾管家」

官方LINE帳號，來進行查證。

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(中時電子報)