印度北方邦法魯卡巴德縣（Farrukhabad）一處村落的一名男子巴淡（Subhash Batham），她假藉替女兒辦生日派對，邀請許多孩子前來參加，實則想綁架這些孩子勒索贖金，最後印度警方成功將巴淡擊斃，而巴淡的妻子則被村民們痛毆致死。

根據《CNN》報導，當地警方透露，共有23名小孩被挾持，年紀約在10歲左右，還有1名是嬰兒。而巴淡將這些孩子邀請來後，就把他們鎖在房子的地下室內。

據了解，巴淡有多項刑事犯罪前科，案發前他還遭控犯下謀殺案，但已經被保釋出來。警察主管米斯拉（Anil Mishra）表示，巴淡要求每個孩子要1000萬盧比（約新台幣424.6萬元）才能贖回，23人共2.3億盧比（約新台幣9765萬元）。

警方獲報後，和巴淡談判大約8個小時，仍不敢攻堅，因警方掌握到消息，巴淡擁有槍械和炸藥，過程中，巴淡還將房屋的一面牆炸毀，把牆面的磚頭堆成掩體，並躲在後方向警方開槍。

最後警方順利從房屋後方攻堅，將巴淡擊斃，23名孩子也都平安救出。而巴淡妻子遭到聚集在屋外的村民用石頭狂丟、痛毆，送醫後仍不治身亡。巴淡的女兒目前由1名親戚照顧，未來將會交由印度兒童福利委員會安置。

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(中時電子報)