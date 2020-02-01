搜救小組備妥物資與救援器具進入山區救人。（花蓮消防局第3大隊提供／王志偉花蓮傳真）

山友在「登山借問站」分轉發出失聯的何先生（本名何三隆）照片，身材壯碩，曾經完登百岳。也是「登山借問站」的管理員之一。 （摘自登山借問站臉書／王志偉花蓮傳真)

完成爬百岳，登山經驗豐富的61歲何姓登山客，1月23日獨自一人從南投東埔入山，預計1月31日於瓦拉米下山，不過時間已過仍未見人，失去聯繫，家屬等到今天已過了何先生出山域的最後期限向警消報案。花蓮縣消防局第3大隊備妥物資與救援器具，組7人搜救小組搭直昇機進入山區尋找中。

山友也在「登山借問站」粉專PO出「集急急」的文字，指出何男獨攀八通關古道全段縱走，1月23日（星期四）下午4點由南投東埔出發，24日 有山友在觀高營地遇見、聊天，25日早上從大水窟山屋出發，最後通聯時間為這天下午2點左右，通話『六公里後會到托馬斯（說會露營但是沒有說準確在哪扎營）』」，山區天氣好。晚上有陣雨。

隔天26日早上有雨，有山友回報，早上8點有跟三位外國人一起離開大分山屋，離開時是下雨天，沒遇到人（何某）。下午2點淡大女大生離開，未遇到人。27日未有人回報，28日山友回報下午4點20左右抵達山屋，下午霧雨，晚上短暫大雨，也未見到。

29 日上午天氣晴，山友上午7點40離開大分山屋，下午3點45另名山友抵達大分山屋，未見到人。30日早上8點30從大分山屋離開，未見到。下午5點開始起大霧，夜晚溫度很低。31日仍無回報。

山友在臉書留言，失聯的何先生，61歲，身材壯碩，曾經完登百岳。也是「登山借問站」的管理員之一，登山經驗豐富。

山友認為可能出事的地點，目前看起來最糟的可能狀況是在最後已知點（也就是托馬斯前6公里）到大分中途出了什麼狀況。不然不太可能在天候正常的情況，花3天無法從托馬斯走到大分。這中間最可能出狀況的地點應該是土葛崩壁……

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰表示，何姓登山客原規劃跟團上山，登山團因不明原因取消行程後，何男改獨自原路線獨攀，目前只知最後通聯位置在花蓮卓溪鄉山區托馬斯前方6公里紮營點，目前鎖定離近的土葛大崩壁為搜救熱區。

呂冠辰表示，從登山口到土葛大崩壁步行需要3天，考量路途遙遠，加上較高處的大水庫山屋上有積雪，由消防人員、玉山國家公園警察隊，林務局、南安國家公園巡山員組成7的人搜救小組，今天中午以黑鷹直昇機載運到海拔較低的大分山屋，往上搜救。但山區氣溫低、還有積雪，搜救難度高，預計等到明天氣候好轉，再運送5名消防人員、山域義消到大水庫山屋，由上往下搜尋，盼能盡快找到這名失聯登山客。

(中時 )