依據台北市政府「108年新興傳染病應變整備計畫」指出，面對新興傳染病的衝擊，執行策略及方法中的「創造支持性環境」內容提到「規畫大型隔離收治場所，進行檢疫或隔離，協助緊急疫情應變」，而示範模型設置地點就在文山區興華國小。（翻攝網路）

依據台北市政府「108年新興傳染病應變整備計畫」指出，面對新興傳染病的衝擊，執行策略及方法中的「創造支持性環境」內容提到「規畫大型隔離收治場所，進行檢疫或隔離，協助緊急疫情應變」，而示範模型設置地點就在文山區興華國小。（翻攝網路）

武漢肺炎疫情延燒，日前高雄市長韓國瑜提出將協調軍營做大型隔離收治場所。對此，台北市長柯文哲今天反問媒體「是誰教他的？」強調醫療是專業，不是很懂的人就不要講。不過，攤開台北市政府「108年新興傳染病應變整備計畫」，當中明白寫道「創造支持性環境」第4點即為規畫大型收治場所，試問柯市長在刮別人鬍子前，是否先該聽聽北市府專家的呢？

高雄市長韓國瑜昨與中央召開防疫視訊會議，會中他提出，一旦疫情嚴重爆發，希望國防部協助在高雄建置大型收容中心，當確診個案接觸者當無適當居家隔離地點時，政府可以提供一個適當安全的收容環境，以度過14天隔離觀察期。

副市長李四川今天也強調，高市府團隊當時在應變中心會議上討論的做法是比照當初SARS疫情，先規畫找到可以暫時做為收置場所的相關閒置營區，再跟國防部協調「預借」，並視未來疫情狀況進行下一步施工作業。

不過，柯P今天被問及韓國瑜此構想時，他認為，「醫療還是一種專業，不熟悉的領域，就不要講」，其實需要那種大規模的，應該叫檢疫，若政府決定要從武漢撤僑，1次回來台灣500人，標準做法就是要1人1間，然後要分散觀察2周，確定沒有問題，再放出去，這是不確定的檢疫站，但那也需要設計 。

然而，依據台北市政府「108年新興傳染病應變整備計畫」指出，面對新興傳染病的衝擊，執行策略及方法中的「創造支持性環境」內容提到「規畫大型隔離收治場所，進行檢疫或隔離，協助緊急疫情應變」，而示範模型設置地點就在文山區興華國小。與高雄市府應變做法大致雷同，只是碰上政治可就不一樣了。

事實上，根據中央疾管署在106年針對傳染病防治醫的應變計畫中也曾提及「設立檢疫／隔離場所」：視疫情狀況，依指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法，指示各級政府機關辦理指定或徵用醫療機構或公共場所，設立檢疫或隔離場所。其功能與高市府目前的整備方案也是相似的。

(中時 )