《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）1月31日公布美國首例武漢肺炎病例報告，其中指出患者入院觀察第5天起已出現肺炎症狀，隔日開始接受輸氧，但在接受曾用於對抗伊波拉病毒的藥物「瑞德西韋」後，出現比較好的療效，但其藥效仍須經過大規模的臨床試驗才能進一步證實。

這份由多名醫師共同撰寫的報告指出，美國首起的35歲武漢肺炎病患，曾在探訪過武漢的家人後，於15日回到華盛頓，隨後發現有咳嗽並感覺發燒症狀，而在看到美國疾病管制與預防中心的警戒資訊後，於19日到華盛頓州的緊急醫護診所。

報告指出，病患在20日接受新型冠狀病毒檢測確診為陽性，在住院第5天在X光片檢驗後，左肺下葉出現白色條紋以及小點的肺炎症狀，並於第6天接受輸氧。住院的第7天晚上，患者接受了瑞德西韋（remdesivir）的靜脈輸注，隔日患者病情好轉，不再需要輸氧，氧飽和度也恢復到了94%-96%。除了乾咳和流鼻涕外，他已沒有其他症狀，且嚴重程度與日俱減。

此前已經有多項科學研究證明了瑞德西韋的潛在抗病毒能力。1月27日，《科學》雜誌（SCIENCE）發佈新聞表示，新型冠狀病毒（2019-nCoV ）的理想療法很可能是抗伊波拉病毒藥物瑞德西韋與單株抗體的組合。瑞德西韋被認為可能對中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）及新型冠狀病毒都很有效。

患者主治醫師對於該療法表示樂觀，但仍謹慎表示目前仍需要進行隨機對照的臨床實驗，來確定瑞德西韋和其他在研藥物在治療新型冠狀病毒感染上的安全性。

(中時電子報)