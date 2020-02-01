武漢肺炎疫情持續擴散，台灣現已出現第10例確診個案，民眾紛紛戴起口罩自保，許多藝人也在網路上宣導各種防疫措施，日前女藝人伊能靜特地錄製影片叮嚀粉絲，要勤洗手並戴口罩防疫，不過馬上被網友抓包口罩的使用方式錯誤，引起一陣熱議，事後伊能靜也迅速將影片刪除。

近日伊能靜在微博貼出一支影片，並在貼文中寫下，「當我們平安健康的在家等待疫情結束時，許多醫護人員、子弟兵、一線的人員都在為我們努力奮鬥」，畫面中只見她一手拿著疑似是洗手乳的物品，另一手則拿著口罩，但仔細一看發現，她將口罩的白色面朝外，教錯使用方法。

。（圖／翻攝自微博）

伊能靜隨後也立刻刪除教學影片，並解釋道：「因為拿在手上沒有特別注意，大家要正確戴口罩喔。」事後她再重新上傳了一支影片，「2020年只期盼所有人平安健康，我們很珍惜生命，但醫護人員也是人啊！一定要照顧好自己，別再給社會添加負擔。我們都要學會無私的奉獻，愛他人如同愛自己」。

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(中時電子報)