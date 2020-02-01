第10屆立法委員今日報到、宣誓就職，今上午經投票，由民進黨立委游錫堃當選立法院長，下午則進行副院長投票，時代力量、民眾黨不同於院長選舉支持民進黨人選，副院長則各自投給時力王琬諭跟民眾黨賴香伶，最終開票結果，在泛綠陣營過半優勢下，蔡其昌獲得65票，成功續任立法院副院長。

立院副院長選舉，民進黨推派蔡其昌爭取連任，國民黨推出楊瓊瓔，民眾黨由黨團總召賴香伶角逐，時力也推出王琬諭，因泛綠陣營席次單獨過半，沒有受到在野小黨跑票影響結果。

蔡其昌總計拿下65票，除民進黨團62票外，還獲得台灣基進陳柏惟、無黨籍立委林昶佐、趙正宇支持；楊瓊瓔則獲得36票，國民黨立委鄭天財、溫玉霞各1票，2票未投。

此外，民眾黨為回應獲得158萬選票選民的期待，黨團決議一致投給賴香伶；實力也是把3票投給同黨的王琬諭，時力黨團總召邱顯智表示，參考許多先進國家的議會制度，多有設置多名國會副議長，而該多名副議長中，多半由小黨議員所擔任，促進執政、在野各黨的良性互動，期待透過這次的投票，台灣國會也能有這樣的一天。

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(中時 )