武漢肺炎疫情全球蔓延，成功大學與中山大學等大學宣布延後開學，教育部也將下周一與各大學代表討論，是否延後開學時間，但專家學者認為，如今疫情發展無法掌握，建議教育部與衛福部商討，並由指揮中心提供專業指導，一致決定各校開學時間是否延後，以利管理。

實踐大學校長陳振貴表示，因應總統大選，學期提早結束，但這項規定早在一個學期前便宣布，各校因此可以妥善安排行事曆，並呈報教育部，現在武漢肺炎疫情延燒，各校自主安排學期期程，中山大學與成大等大學，各校自行已宣布延後開學，已出現學期管理落差的現象。

陳振貴認為，有專家預估疫情將在元宵節到達高峰，但如此說法為預測，建議教育部應與衛福部妥善討論，以衛福部的專業來掌握疫情發展，並在釐清後，再統一對外公布，各級學校是否需要延後學期，或是將學期彈性安排在某個期間開始，否則各大學各自決定學期的問題，將逐一出現落差。

政大地政系教授孫振義也認為，各大學配合疫情來決定開學時間，這個問題難由教育部負責與回應，應由疾管署做出專業判斷，並由中央疫情指揮中心基於防疫專業提供指導，並與教育部研商基本原則，然後由教育部協調各校，調整開學期程與陸生來台管理事宜，方是正解。

現在在沒有統一標準的情形下，變成各校自行擬定開學時間，再呈報教育部，教育部也不敢做決定，必須再開會，孫振義則認為，不要讓各校在一知半解的狀況下開會決定，然後再分頭報部核定開學時間，如此作為，效率實在不高。

(旺報 )