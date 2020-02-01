大葉大學將於下周一開會討論決議是否延後開學。（謝瓊雲攝）

位在彰化縣埤頭鄉的明道大學，今天發聲明宣布因應武漢肺炎疫情，開學日延後2周至至2月24日，國立彰化師範大學、大葉大學、建國科大將於下周開會議討論，其中彰師大傾向延後，至於中州科大，目前維持照原定2月17日開學。

武漢肺炎疫情來勢洶洶，又逢寒流來襲，肺炎、流感都威脅民眾健康，明道大學表示，因應疫情發展情勢，經校內防疫小組會議決議，開學日延後兩週至2月24日開學，相關課程應變管理計畫報教育部備查；2月3日寒假上班日起，將如常展開各項校務工作，與學校防疫工作。學校國際處也已充分掌握所有境外生動態，依據教育部相關規定，協助境外學生來台返校事宜。

彰師大公關中心主任蕭輔力指出，傾向延後開學，但因學校每年都要舉辦師培檢定、也是大學指考指定考場，若開學日延後，影響層面廣泛，許多時程需重新安排調整、如何因應，如成功大學決定縮短週數，並以補課方式配合，下周一將開會由各處室提出因應配套，討論周全後再決定，強調會以學生健康與疫情防範做最優先考量，3日下午就會決定延至何時開學。

大葉大學主秘侯雪娟指出，將待3日周一上班後開校務會議討論決議是否延後開學；建國科大則表示目前尚未做決定，4日將會開會討論。中州科技大學則指出，目前維持原定2月17日如期開學。

(中時 )