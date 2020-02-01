中國人民銀行（簡稱人行）1日發文要求各銀行機構、支付機構要確保資金匯路暢通、系統安全運行，全力保障疫情防控資金調撥，提高緊急取現、資金劃轉、帳務處理等工作效率。

香港信報1日報導，人行發出通知提出，各級國庫和商業銀行代理支庫，要加強疫情防控財政專項資金撥付保障，開通資金撥付綠色通道，調配人員隨時待命，做到隨到隨辦；對涉及疫情防控款項的支付業務，不得晚於T＋1日進行結算，鼓勵實行T＋0、D＋0結算。

大陸A股因應新型冠狀病毒肺炎疫情延至3日開市，對此，人行表示，要引導上市公司披露疫情訊息，保持投資者溝通管道暢通，保障投資者知情權，防範藉機炒作、曲解政策等行為。

此外，加快推進貸款市場報價利率（LPR）改革，引導社會融資成本下行，尤其要降低疫情防控企業和民生領域企業融資成本，對受疫情影響較大的行業，以及有發展前景但暫時受困的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。

(工商 )