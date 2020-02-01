大陸A股因應新型冠狀病毒肺炎疫情延至3日開市，對此，中國人民銀行（簡稱人行）副行長、外管局局長潘功勝1日表示，當日金融市場開市後，人行將提供充足的流動性，擴大逆周期調節強度，保持金融市場流動性合理充裕，維護貨幣市場利率平穩運行。

香港信報報導，潘功勝指出，考慮到疫情特殊時期和延期開市的雙重影響，人行將透過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具向市場提供流動性，還會與金融機構和市場保持密切溝通，充分了解市場流動性狀況和需求，研判形勢，及時發布政策訊息，強化預期引導。

潘功勝又稱，在疫情防控期間，人行向主要全國銀行和湖北等重點省市的地方法人銀行提供總計人民幣3,000億元低成本專項再貸款資金，向應對疫情的重要企業提供優惠利率信貸支持。近日，外管局已要求銀行以特殊的方式處理特殊的事，完成多筆防疫物資進口的購匯及對外付匯業務，將繼續便利防疫物資進口和用匯需求。

(工商 )