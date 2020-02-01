因應武漢肺炎防疫，口罩需求大增，因應幼兒園陸續開學，但幼童口罩缺乏問題可能導致防疫上嚴重漏洞，民進黨立委黃國書今下午與中華民國兒童教保聯合總會召開記者會，要求中央流行疫情指揮中心必須提出因應對策，積極協助幼兒教育學生、教職員與家長共同對抗武漢肺炎。

行政院主計總處統計，108學年度起，全國有6354所幼教單位，幼生數總計564545人。對應民眾買不到幼兒口罩情形，經濟部1月31日發布訊息，說明單日已生產超過10萬片口罩，過去幼兒口罩約佔總產能10％，因應開學需求也將持續生產。

中華民國教保聯合總會總會長王超敏表示，因應武漢肺炎，中央集中管理造成買不照到口罩，導致家長恐慌，但中央卻沒有把嬰幼兒及托嬰中心納入口罩供應優先順序，為照顧幼童健康，行政院、經濟部要重視小孩口罩不足問題，並定額配額供應。

中華民國教保聯合總會副總會長包崇明說，依據傳染病防治法第三十三條，托嬰中心為場所感染管制對象，平時就必須備妥口罩、酒精等物資，但會內統計目前8成托嬰中心缺乏成人口罩、6成缺兒童及幼幼口罩，5成缺乏酒精，期待政府能把幼教單位納入口罩配給的優先順序。

黃國書要求中央流行疫情指揮中心與衛福部應立即強化幼兒防疫措施，並與經濟部制定幼兒口罩統一定價與優先配送幼兒園，同時教育部即日起應強化幼教單位防疫宣導。

經濟部表示，因應防疫口罩需求增加，除要求工廠增加產量納入中央調控配送，一個月內也將徵得60台口罩設備，後續衛福部等相關單位搭配會把口罩數量趕出來。至於口罩配送問題，由指揮中心統一調配，教育部會有統一作法在跟大家說明，並通盤檢討口罩配置順序。

(中時 )