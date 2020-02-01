立委林文瑞細數兩屆雲林水利會長任內政績建設。（許素惠攝）

洪國浩代理雲林水利會長，強調健全財務是未來首要目標。（許素惠攝）

雲林水利會長交接，貴賓雲集。（許素惠攝）

雲林農田水利會長林文瑞今日就任國民黨不分區立委，前南投縣草屯鎮長洪國浩接任該會代理會長，下午在農委會水利處長謝勝信監交下交接，謝稱許林兩任會長對雲林灌區貢獻良多，包括整建濁幹線、建置古坑調蓄池等，洪也曾擔任兩屆南投農田水利會長，一定能在既有基礎上，將會務推動得更好。

全國各地水利會長、地方鄉鎮市長、議員等貴賓雲集，一祝賀林文瑞就任立委，二祝賀洪國浩代理會長。

林文瑞指出，雲林水利會歷經多任會長努力，建立了穩固基礎，會務很上軌道，他接任後將業務e化，達到節能減碳，簡化各手續，也建置了sop，以洪國浩的專業及能力一定能將會務及建設推上另一里程埤，並照顧員工，造福20多萬會員。

洪國浩表示，水利是農業最重要的一環，希望所有員工、小組長等共同努力，供應充足安全的水源，雲林是甲級水利會，未來健全財務是要務，並進行水路更新改善，整治河床留住地面水，更有效地調配工業用水，考量生態基流量的環評問題，抑制沿線揚塵，俾能擴大服務農民。

(中時 )