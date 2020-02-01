嘉義家扶中心與受扶助的大專生今1日下午頂著寒風擺攤義賣，自力募集助學金。（嘉義家扶提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義家扶中心與受扶助的大專生今1日下午頂著寒風擺攤義賣，不少民眾熱情響應。（嘉義家扶提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義家扶中心要在開學前募到助學希望工程385萬元助學金，目前還有170多萬的經費缺口，為募集自己的助學金，7位家庭經濟弱勢的大學生1日下午頂著寒風擺攤義賣，希望多少募到一些款項，也藉機宣傳家扶的希望工程，讓經費早日募集到位。

趁著開學前夕，嘉義家扶中心與經濟弱勢學子選在秀泰生活嘉義店1F南大門廣場舉辦助學金義賣活動，盡管武漢肺炎疫情嚴峻，家扶中心仍決定如期辦義賣，還做足防疫措施，備妥口罩、乾洗手，懷抱著善心善行老天護祐的信念，在低溫中開賣。

社工員蔡宇恩說，雖然天氣寒冷，逛街的民眾明顯減少，但不減大家的熱忱與熱情，尤其聽到大學生親切呼喊，經過民眾紛紛駐足關心、捐款，有人還捐出手邊的物品供學生義賣。

蔡宇恩說，助學金是許多家庭和學子在擔憂學費問題時的及時雨，所以家扶除靠勸募外，每年寒暑假都會辦義賣，這些受到社會幫助的學生就是販賣員，像就讀大二的小穎每年都會返鄉協助義賣，除幫助自己就學，更期許未來有能力要回饋社會，成為助學行動的一分子。

嘉義家扶主任沈明彥表示，助學希望工程長年以來都是嘉義中心十分重視的服務內容，因其對經濟弱勢家庭與學子有重大的影響力，所以會透過各項活動規畫來宣傳助學行動與籌措助學費用，期盼在開學前夕，2月8日的助學金典禮前能將助學款項送達家庭的手上，減輕經濟弱勢家庭對就學費用的擔憂與壓力。

沈明彥說，本次助學希望工程預計籌備385萬元助學金，至今離達標還有一大段距離，感謝長期默默支持助學希望工程的善心人士，願意為學子們投入關懷與愛心，並陪伴家扶中心堅持助學的道路，更歡迎社會大眾一同加入助學人的行列，點亮弱勢學子的求學路。

(中時 )