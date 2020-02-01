英國政府今天發表聲明說，由於俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情蔓延，英國正撤離駐中國使領館部分館員。

英國政府發表聲明說：「自1月31日起，英國使領館的部分館員及眷屬已陸續撤離中國，身負重任的館員仍繼續堅守崗位。」

聲明說：「若情況更惡化，英國使領館在中國境內為本國公民提供協助的能力將受限。」

至於美國大使館發言人則表示，自1月31日開始，已要求21歲以下的館員眷屬立即離開中國。

(中央社)