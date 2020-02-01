武漢肺炎疫情蔓延 英撤部分駐中國使領館員眷 17:412020/02/01 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府今天發表聲明說，由於俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情蔓延，英國正撤離駐中國使領館部分館員。 英國政府發表聲明說：「自1月31日起，英國使領館的部分館員及眷屬已陸續撤離中國，身負重任的館員仍繼續堅守崗位。」 聲明說：「若情況更惡化，英國使領館在中國境內為本國公民提供協助的能力將受限。」 至於美國大使館發言人則表示，自1月31日開始，已要求21歲以下的館員眷屬立即離開中國。 (中央社) #英國 #館員 #中國 #領館 #聲明 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 2020武漢風暴》新英格蘭醫學：武漢肺炎美首病患 靠這款藥物好轉 - 國際 美國擴大旅遊禁令，再增加6國 - 國際 掀褲長滿「綠蚯蚓」！ 女主播10年不敢露腿…短裙夢險碎 - 國際 王室大戰！威廉凱特無所不比 - 國際 2020武漢風暴》澳加入 全球已63國對陸公民實施入境管制 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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