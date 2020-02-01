禁飛令持續擴大，繼義大利禁止台籍航空入境後，越南今天也跟進，影響所及包括星宇今天JX1701飛峴港、華航稍早CI793飛河內也被迫取消，由於台越航線班次眾多，衝擊更甚昨天宣佈停飛的義大利，影響人數恐怕上看80萬人次。

星宇今天JX1701飛峴港航班在即將起飛，正在滑行之際，突然接獲越南禁令，只好掉頭回機坪。

目前往來台越間的航空公司，我方有華航、長榮、星宇，越方有越航、越捷、越竹、捷星太平洋，航點遍及胡志明市、河內、峴港。根據民航局的統計，每月總座位數約37萬、載運旅次約27.7萬，若停航3個月，影響約80萬人次。

相較於義大利的「一中」爭議，越南民航單位發給ICAO的飛行員通告，是把中國、香港、澳門、台灣分開。意思就是說，這波禁令沒有所謂的「一中」疑慮，台灣恐逃不了，禁飛令長達90天，估計未來三個月台越等同停航。

最尷尬的是星宇。星宇小年夜才開航峴港，如今若越方不准台灣班機進入，這條航線等於飛不到半個月就要停掉，此外包括長榮去年12月也才開航峴港，同樣無端受累。

至於往來台越間，包括河內、胡志明市等，由於許多台商都在越南有設廠，接下來要如何回台，恐怕也沒人知道，對已經飽受取消兩岸航班之苦的華航、長榮，又是重拳。

(中時 )