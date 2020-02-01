新春開筆是傳統文人雅事，南投縣文化局傳承古風，1日邀請書法名家聯袂開筆，各自揮毫集字而成「觀光首都迎新歲，玉鼠報喜萬象春」；文化局長林榮森說，新春開筆寓意運筆轉機，文化迎春也為縣民、國家祈福。
文化局「鼠碩年豐，新春文薈」新春開筆，邀集書畫家揮毫，包括林源朗、李轂摩、謝坤山、蔡友、柳炎辰、簡銘山、張宗林、洪助誠、林富源、廖述麟、吳明晃、黃昭祥及寧可等人，加上本身也是書法家的林榮森，一人一字，寫下「觀光首都迎新歲，玉鼠報喜萬象春」新年祝詞。
前縣長林源以「叔公」的身分，代表縣長林明溱祝大家身體健康、萬事如意；縣議員賴燕雪、游宏達也表示，南投人文薈萃，透過筆畫祝福，值得肯定；林榮森說，新春開筆除了傳承古風，還要提醒學子們，開學在即，要懂得尊師重道，更要好好學習。
竹山鎮茶道協會茶師在現場備辦茶席，讓民眾品嘗新春第一泡的南投好茶；林榮森也發送新年賀卡給參與文化盛會的民眾，祝福大家新年如意。
(中時 )
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