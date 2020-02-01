文化局長林榮森（左）和李轂摩大師，聯袂揮毫。（廖志晃攝）

書法家謝坤山（右），寫下「雄健雅逸」。（廖志晃攝）

前縣長林源朗，筆下是「惠風和暢」。（廖志晃攝）

書法家吳明晃，運筆布局自成一格。（廖志晃攝）

書法家張宗林意在筆先，揮毫立就。（廖志晃攝）

書法家黃昭祥筆下「帶燥方潤」有玄機。（廖志晃攝）

竹山鎮茶道協會擺茶席，沖出新春第一泡好茶。（廖志晃攝）

文化局長林榮森，發送新年賀年給民眾。（廖志晃攝）

新春開筆是傳統文人雅事，南投縣文化局傳承古風，1日邀請書法名家聯袂開筆，各自揮毫集字而成「觀光首都迎新歲，玉鼠報喜萬象春」；文化局長林榮森說，新春開筆寓意運筆轉機，文化迎春也為縣民、國家祈福。

文化局「鼠碩年豐，新春文薈」新春開筆，邀集書畫家揮毫，包括林源朗、李轂摩、謝坤山、蔡友、柳炎辰、簡銘山、張宗林、洪助誠、林富源、廖述麟、吳明晃、黃昭祥及寧可等人，加上本身也是書法家的林榮森，一人一字，寫下「觀光首都迎新歲，玉鼠報喜萬象春」新年祝詞。

前縣長林源以「叔公」的身分，代表縣長林明溱祝大家身體健康、萬事如意；縣議員賴燕雪、游宏達也表示，南投人文薈萃，透過筆畫祝福，值得肯定；林榮森說，新春開筆除了傳承古風，還要提醒學子們，開學在即，要懂得尊師重道，更要好好學習。

竹山鎮茶道協會茶師在現場備辦茶席，讓民眾品嘗新春第一泡的南投好茶；林榮森也發送新年賀卡給參與文化盛會的民眾，祝福大家新年如意。

(中時 )