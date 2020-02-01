劇場人王奕盛作品《寶島浮沉》，反映台灣地層下陷問題，日前在布拉格劇場設計四年展呈現，現回到雲門劇場展出。（李欣恬攝）

《寶島浮沉》結合裝置與手機軟體，如寶可夢遊戲，結合虛擬與實境呈現。（雲門劇場提供）

攝影師楊順發，退伍後到中鋼上班，發展人生興趣，在舞蹈與攝影之間，選擇了攝影。（李欣恬攝）

台灣地層下陷問題，至今60多年難解，資深劇場人王奕盛透過裝置作品《寶島浮沉》，點出此一問題，日前到全球最大型的劇場展會「布拉格劇場設計四年展」呈現，現回到雲門劇場展出。

《寶島浮沉》結合裝置與手機軟體，在展會現場有一座荒廢的土地公廟，觀眾打開手機，下載軟體，對準土地公廟，就會聽見土地公唸歌嘆無奈，以及看見螢幕裡的廟，被水淹得越來越高，把螢幕移往四面八方，還有不同的隱藏物件，等待觀眾發掘。

王奕盛表示，創作靈感是來自攝影師楊順發的作品《台灣水沒》，其中記錄了台灣西岸地層下陷、房屋被水淹沒的景況，曾獲高雄攝影獎，並法國巴黎藝術博覽會展出。

楊順發表示，他的正職是在中鋼工作，利用下班後的時間拍照，主要記錄高雄的自然景觀變化、人文風景以及海岸線，《台灣水沒》是有次在台南北門南鯤鯓拍照時，發現怎麼會有「水中的房子」，「當下看了，覺得很美，但發現是地層下陷造成的結果，我心好痛，好矛盾，決定拍下來。」

楊順發耗時3年，記錄雲林、嘉義、台南沿岸的地層下陷狀況，不會游泳的他，每回扛著相機、腳架、梯子，涉水而過時，都膽戰心驚，也曾摔跤，讓器材泡湯，「你看不見水面底下的路通往哪裡，有時是趁退潮時先多走幾次，熟悉路況，有時得用竹竿，探測路到底在哪裡。」

楊順發表示，「『台灣水沒』，有三個意義，一是問觀看者：台灣漂亮嗎？如果覺得台灣很漂亮，我們應該為環境做什麼事？二是台灣被水淹沒了，第三是，我把畫面處理得像是水墨畫，看來很美，可吸引觀看者前來，發掘糖衣底下的隱憂。」《寶島浮沉》與《台灣水沒》，展期至3月1日。

(中時 )