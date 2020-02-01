巨人宮崎キャンプ

1軍野手ノックファースト

中島、パーラ、陽岱鋼

パーラはナショナルズ時代から試合前にショートでミニグラブでノック受けるのがルーティンで、そのミニグラブ使用

陽岱鋼はファーストミット pic.twitter.com/MhwyFoX3I1 — スポーツ報知 巨人取材班 (@hochi_giants) February 1, 2020

旅日台將陽岱鋼近年在日職多以外野手出賽，更曾獲得4屆外野金手套獎，不過今年巨人隊找來新洋炮「鯊魚哥」帕拉(Gerardo Parra)，外野位置也受到擠壓。巨人春訓首日，陽岱鋼帶著內野手套練習一壘位置，監督原辰德也透露，看好他競爭一壘先發位置。

巨人隊春訓首日，野手的守備練習中，原本外野手在進行內野守備練習時，多用自己的外野手套來接球，不過陽岱鋼特地向岡本和真借一壘手手套，日本媒體一問之下，才知道陽岱鋼有機會在新球季加練一壘手，以爭取更多出賽空間。

陽岱鋼在高中時獲日媒《日刊體育》報導為該年的「高中第一游擊手」，2005年也是以游擊手身分加盟火腿隊，不過一軍成績不佳，在教練團安排下在2010年嘗試外野手，該季獲得了在一軍大量出賽的機會，並4度獲得外野金手套獎。

監督原辰德表示，「陽岱鋼本來就是游擊手出身，期待他能適應內野位置。」並補充目前隊上一壘、二壘、捕手沒有固定人選，其中一壘沒有補強洋將，開放陽岱鋼與中島宏之、北村拓己等人競爭一壘位置。

陽岱鋼去年大多是代打上場，繳出57支安打、4轟、21打點、打擊率2成74的成績。目前巨人暫定的3名先發外野手為丸佳浩、龜井善行和帕拉，陽岱鋼只能排在第4號。若是陽岱鋼多了一壘守備位置，會為他爭取到更多出賽空間。

(中時 )