無視武漢肺炎的影響，寶島夢想家1日仍在彰化體育館主場迎戰吉隆坡猛龍，靠著塔克貢獻22分、8助攻與10籃板的接近大三元演出，最後以85比79氣走猛龍，除了拿下鼠年第1勝，更以7勝6敗戰績獨居第4，勝率也重新超過5成。

夢想家開賽就打出9比2小高潮，讓作客的猛龍有點措手不及，不過猛龍隨即回穩，逐漸縮小落後差距，打完首節，夢想家僅以18比14領先；來到次節，猛龍換成戴維斯發威，他跟阿提諾攜手帶領猛龍打完上半場，反以37比36超前。

幸好來到下半場，夢想家本土戰力終於發威，張宗憲、楊敬敏兩人也加入洋將開火行列，幫助夢想家重新搶回領先，杰倫更在最後46.4秒投進關鍵中距離，夢想家取得83比77穩定領先，塔克又在最後19.1秒兩罰俱中，成功帶走勝利。

除了塔克的全能演出，杰倫也拿20分、16籃板及6助攻，新加盟的瓦金斯貢獻14分、7籃板，但他全場投18中7手感欠佳，楊敬敏12分，張宗憲11分，本季首次上陣的陳世念打了12分鐘，拿3分、1籃板；猛龍以阿提諾26分最高。

(中時 )