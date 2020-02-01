「2019新型冠狀病毒」疫情延燒，越南政府1日宣布，禁止所有台灣航班降落，導致華航、長榮及星宇航空班機取消或是原機飛回。

星宇航空原本飛往越南峴港的JX170班機，在起飛前接獲停飛指示，只有滑回機坪，目前旅客尚未下機，而1架長榮班機也原機返回，目前即將抵達桃園機場。

(中時 )